Николай Картозия пообещал превратить в звезду всероссийского масштаба эксперта из любой отрасли

Гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия поспорил на 50 млн рублей, что сможет за год сделать эксперта из любой отрасли популярным на всю Россию. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Всего за год у вас на глазах я спродюсирую главного психолога страны, главного бизнесмена или эксперта из любой другой ниши. Сделаю его популярным в масштабе страны. Я возьму только твердого профессионала в своем деле. Талантливого, перспективного», — пояснил продюсер.
Спор Картозия заключил с генеральным директором одного из крупных федеральных каналов (какого именно, не уточняется). Глава телеканала подошел к Картозии в ЦУМе и сказал, что прочитал в его телеграм-канале про раскрутку психологов и бизнесменов, но усомнился, что такая стратегия сработает.
Картозия отбирает претендентов на продвижение через анкету, опубликованную у него в телеграм-канале. Эксперту, на которого падет выбор, Картозия пропишет стратегию развития, сделает ему продукт и будет продавать его «максимально дорого». Всеми этапами своей работы Картозия пообещал делиться с подписчиками.
«Моя работа с этим экспертом в течение года будет стоить очень дорого. Цели поставили космические и ценник будет впечатляющим. Заработанные деньги я вложу в развитие этой телеги», — добавил он.