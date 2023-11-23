Николай Картозия пообещал превратить в звезду всероссийского масштаба эксперта из любой отрасли

Спор Картозия заключил с генеральным директором одного из крупных федеральных каналов (какого именно, не уточняется). Глава телеканала подошел к Картозии в ЦУМе и сказал, что прочитал в его телеграм-канале про раскрутку психологов и бизнесменов, но усомнился, что такая стратегия сработает.