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В тиктоке запустили флешмоб «Топ кринж-курток 2024»

Александр Голиков
Сегодня в 16:13

В тиктоке появился новый флешмоб «Топ кринж-курток 2024». Пользователи обсуждают зимние куртки современных брендов и сравнивают с собственной одеждой.

Авторы видео показывают свои пуховики и жалуются, что они попали в список самых кринжовых курток предстоящего 2024-го.

Есть и авторы, которые, наоборот, хвастаются, что их куртки в этот список не попали.

При этом, какое именно видео изначально запустило флешмоб, непонятно — Medialeaks пишет, что его вообще не существует. Об этом говорят и многие тиктокеры. Некоторые пользователи составляют свои списки.

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