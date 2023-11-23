В тиктоке запустили флешмоб «Топ кринж-курток 2024»

В тиктоке появился новый флешмоб «Топ кринж-курток 2024». Пользователи обсуждают зимние куртки современных брендов и сравнивают с собственной одеждой.
Авторы видео показывают свои пуховики и жалуются, что они попали в список самых кринжовых курток предстоящего 2024-го.
Есть и авторы, которые, наоборот, хвастаются, что их куртки в этот список не попали.
При этом, какое именно видео изначально запустило флешмоб, непонятно — Medialeaks пишет, что его вообще не существует. Об этом говорят и многие тиктокеры. Некоторые пользователи составляют свои списки.