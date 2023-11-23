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Вице-премьер Чернышенко: использование ИИ станет обязательным для получения субсидий от государства

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

Использование технологий искусственного интеллекта на предприятиях по поручению Владимира Путина станет обязательным условием для получения государственных субсидий, передает РБК заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Нововведение вступит в силу в следующем году.

Подход власти опробуют на предприятиях, чьи годовые выручки превышают 800 млн рублей, а сфера деятельности считается «приоритетной для внедрения ИИ». Среди приоритетных отраслей Чернышенко назвал сельское хозяйство, транспорт, промышленность и здравоохранение.

Власти также ранее анонсировали проект «Цифровые сервисы здравоохранения», в рамках которого планируется бюджетная поддержка внедрению технологий ИИ в медицину. Около 16% медучреждений уже приступили к интеграции, сообщает «Коммерсант».

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