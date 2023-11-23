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На реддите выбирают лучшую песню без слов

Александр Голиков
Сегодня в 13:17

Пользователь реддита поинтересовался: «Какая песня без слов вам нравится больше всего?» В ответ ему прислали любимые инструментальные треки.

Самым популярным в треде стал выбор произведения «Ecstasy of Gold» композитора Эннио Морриконе из классического вестерна «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне.

«Такая волнующая и сильная», — ChiefNeighborhood.

Также в топе оказались неоклассическое произведение Дебюсси «Clair de Lune», «Time» Ханса Циммера из саундтрека «Начала» и «Юпитер» Густава Холста.

«В [„Юпитере“] есть часть, которую я бы назвал лучшей музыкой, когда либо написанной. Но и все произведение целиком тоже невероятное», — Kolorado.

Выбором многих пользователей стал инструментал «Orion» группы Metallica с альбома «Master of Puppets» 1986 года.

«Это моя любимая песня — и среди инструментальных, и среди всех остальных», — Papaieleele.

Несколько комментаторов назвали своей любимой песней без слов «Jessica» 1973 года классик-рок-группы The Allman Brothers Band.

Среди других вариантов — «Just Like You Imagined» индастриал-коллектива Nine Inch Nails, «Your Hand in Mine» построкеров Explosions in the Sky, а также произведения классических композиторов — Моцарта и Бетховена.

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Эннио МорриконеХанс Циммер
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