Илья Мэддисон вернется на ютуб

«Ну что ж, последний стрим у нас сегодня в ноябре. Но я не думаю, что только в ноябре, забегая вперед. Я сейчас отдохну недельку и буду возвращаться на ютуб, чтобы стать великим снова, чтобы набрать 10 млн подписчиков. Именно такова будет моя цель после возвращения», — цитирует слова стримера Cybersport.ru.