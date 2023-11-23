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Илья Мэддисон вернется на ютуб

Семён Гудошников
Сегодня в 09:01

Блогер Илья Мэддисон перестанет стримить на твиче и вернется на ютуб. Об этом он заявил во время трансляции на твиче, которую назвал последней.

«Ну что ж, последний стрим у нас сегодня в ноябре. Но я не думаю, что только в ноябре, забегая вперед. Я сейчас отдохну недельку и буду возвращаться на ютуб, чтобы стать великим снова, чтобы набрать 10 млн подписчиков. Именно такова будет моя цель после возвращения», — цитирует слова стримера Cybersport.ru.

Блогер отметил, что вести стримы на твиче было интересно, но в последнее время площадка «скукожилась». Кроме того, в этом году, по мнению Мэдиссона, не выходило нормальных игр, хотя «все кричат из разных утюгов о том, что это лучший год в истории игропрома».

Последнее видео на основном ютуб-канале Мэддисона — Maddyblog — вышло в октябре 2020 года. На этот канал подписаны 777 тыс. человек.

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