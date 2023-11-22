На солиста Guns N’Roses подали в суд. Его обвинили в жестоком изнасиловании

Бывшая модель Шейла Кеннеди подала иск в Верховный суд Нью-Йорка против солиста рок-группы Guns N’Roses Эксла Роуза. Женщина обвинила музыканта в изнасиловании. Об этом сообщил Rolling Stone.
Кеннеди утверждает, что в 1989 году Роуз жестоко надругался над ней в гостиничном номере. Это произошло, по словам экс-модели, в ночь их знакомства. На момент предполагаемого преступления Кеннеди было около 26 лет.
В тот вечер, как указала женщина в иске, подруга позвала Шейлу в ночной клуб и предложила познакомиться с рокерами. Вскоре девушки действительно заговорили с Роузом, и тот позвал Кеннеди на вечеринку в отель.
Музыкант не стал приглашать ее подругу, якобы объяснив это тем, то девушка «недостаточно сексуальна». Тогда Кеннеди извинилась перед приятельницей и отправилась на вечеринку без нее, но в сопровождении другой модели Рики Рахтман.
В гостинице, как заявила Кеннеди, Роуз угощал девушек шампанским, другими алкогольными напитками и кокаином. По словам Кеннеди, ей понравился Роуз и она даже была готова заняться с ним сексом.
Однако женщина не давала согласия на групповой секс, к которому ее якобы начал склонять Роуз. Когда Роуз вступил в близость с другой девушкой, Шейла решила уйти из гостиничного номера музыканта вместе с Рахтман.
Как отметила Кеннеди, поведение Роуза во время секса показалось ей агрессивным и болезненным для девушки, с которой он сблизился. Это заставило Шейлу почувствовать себя дискомфортно.
Экс-модель утверждает, что, выйдя из номера Роуза, услышала звук бьющегося стекла и крик музыканта. Тот, по словам Кеннеди, орал на свою сексуальную партнершу и называл ее «гребаной шлюхой».
Вскоре Роуз вышел из своего номера и ворвался в номер Рахтман. Увидев там Кеннеди, он спросил «Какого хрена ты здесь делаешь?». После этого, как заявила Шейла, музыкант толкнул ее на пол, схватил за волосы и потащил обратно в свою спальню.
Там он, по словам истицы, повалил ее на кровать, связал ей руки за спиной колготками и изнасиловал без использования презерватива, в том числе — анально. К тому моменту у девушки уже были разбиты колени: она повредила их о ковер, пока Роуз тащил ее в свой номер, но солиста Guns N’Roses это не смутило и не остановило.
«Кеннеди только что стала свидетельницей того, как Роуз яростно занимался сексом с другой женщиной. Он затащил Кеннеди в свою спальню, как пещерный человек, и действовал с неконтролируемой яростью. Роуз физически не дал ей уйти. Кеннеди оказалась в ловушке», — указано в иске.
По словам Шейлы, она не оказывала сопротивления Роузу, боясь, что тот нанесет ей еще более серьезные травмы. Она отметила, что чувствовала себя подавленной и беспомощной, а после инцидента столкнулась с тревожностью и депрессией, а также симптомами, напоминающими ПТСР.
Роуз отрицает, что описанный инцидент когда‑либо происходил. Рокер заявил, что не отрицает, что мог сфотографироваться с Кеннеди когда‑то, но не помнит ни встречи с женщиной, ни разговоров с ней. Обвинения женщины он назвал вымышленными.
При этом солиста Guns N’Roses ранее неоднократно обвиняли в жестоком обращении с женщинами и сексуальном насилии. Об абьюзе в отношениях с Роузом заявляли его бывшие возлюбленные — Роуз Эрин Эверли и Стефани Сеймур.