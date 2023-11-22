На солиста Guns N’Roses подали в суд. Его обвинили в жестоком изнасиловании

Там он, по словам истицы, повалил ее на кровать, связал ей руки за спиной колготками и изнасиловал без использования презерватива, в том числе — анально. К тому моменту у девушки уже были разбиты колени: она повредила их о ковер, пока Роуз тащил ее в свой номер, но солиста Guns N’Roses это не смутило и не остановило.