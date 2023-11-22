В Петербурге хотят построить самую высокую в мире колонну рядом с «Лахта центром»

В Петербурге возле комплекса «Лахта центр» предложили построить самую высокую в мире триумфальную колонну. Об этом сообщил «Интерфакс».
Градостроительный совет Петербурга рассмотрел проект, разработанный архитектором Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми. Они предложили возвести столп высотой 82 метра в честь победы России в Северной войне.
«На сегодняшний день самая высокая колонна находится в Киеве, Монумент Независимости — 62 метра. У нас 82. До того первенство держала колонна Нельсона (в Лондоне — Прим. ред.), петербургская (Александровская колонна на Дворцовой площади — Прим. ред.) была второй несколько столетий», — заявил Мамошин.
Согласно проекту, триумфальную колонну должна украшать скульптура Петра I высотой 9,5 метра, а также барельефы с историческими сюжетами. Среди них окажутся бой у деревни Лесной в 1708 году, Полтавский бой, осада Риги, Ревеля.
Кроме того, авторы намерены отдать дань бою под Фридрихштатом, Гангутскому бою, русскому и турецкому лагерям при Пруте, церемонии сдачи Дербента в 1722 году, морскому бою в устье Невы, основанию Петербурга, бою при Гренгаме и Ништадскому миру.
Последние четыре события будут увековечены на больших медальонах, которые планируется расположить на пьедестале колонны. Проект триумфальной колонны инициировал Фонд поддержки культурных инициатив «Газпрома».