В Петербурге хотят построить самую высокую в мире колонну рядом с «Лахта центром»

«На сегодняшний день самая высокая колонна находится в Киеве, Монумент Независимости — 62 метра. У нас 82. До того первенство держала колонна Нельсона (в Лондоне — Прим. ред.), петербургская (Александровская колонна на Дворцовой площади — Прим. ред.) была второй несколько столетий», — заявил Мамошин.