Сьюзан Сарандон лишилась контракта с голливудским агентством из‑за слов на пропалестинском митинге

Ведущее голливудское агентство UTA разорвало контракт с обладательницей «Оскара» Сьюзан Сарандон из‑за ее слов о евреях на пропалестинском митинге. Об этом представители агентства рассказали Page Six.
На пропалестинской акции в Нью-Йорке на прошлой неделе актриса заявила: «Сейчас многие люди боятся быть евреями и начинают ощущать, что значит быть мусульманином в этой стране» (цитата по Page Six).
По данным источников издания, несколько сотрудников UTA были очень задеты комментариями Сарандон. С агентством актриса сотрудничала с 2014 года.
Сарандон участвовала в нескольких пропалестинских митингах. Она также разместила в X пост одного из лидеров Pink Floyd Роджера Уотерса, который также поддерживает Палестину.
Комментарии Сарандон раскритиковала бывшая член израильской миссии при ООН Авива Кломпас. «Когда Сьюзен Сарандон сказала, что евреи „почувствуют вкус того, что значит быть мусульманином в этой стране“, она имела в виду, что мы не заслуживаем жизни, свободной от притеснений и нападений», — написала Кломпас в X.
Сарандон — обладательница «Оскара», BAFTA, номинантка на «Эмми» и «Золотой глобус». Она снималась в фильмах «Мачеха», «Маленькие женщины», «Одержимость» и других.