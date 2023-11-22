Сьюзан Сарандон лишилась контракта с голливудским агентством из‑за слов на пропалестинском митинге

Комментарии Сарандон раскритиковала бывшая член израильской миссии при ООН Авива Кломпас. «Когда Сьюзен Сарандон сказала, что евреи „почувствуют вкус того, что значит быть мусульманином в этой стране“, она имела в виду, что мы не заслуживаем жизни, свободной от притеснений и нападений», — написала Кломпас в X.