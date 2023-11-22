Вышел русскоязычный трейлер фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом

В ней Хопкинс сыграл мужчину по имени Николас Уинтон, которого однажды пригласили на телешоу. Оно оказалось посвящено его собственной судьбе: во время Второй мировой войны Уинтон организовал эвакуацию сотен детей из Чехословакии.