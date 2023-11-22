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Вышел русскоязычный трейлер фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:27

На ютуб-канале Kinoman появился русскоязычный трейлер фильма «Одна жизнь», главную роль в котором исполнил Энтони Хопкинс. Лента выйдет в российский кинопрокат 11 апреля.

В ней Хопкинс сыграл мужчину по имени Николас Уинтон, которого однажды пригласили на телешоу. Оно оказалось посвящено его собственной судьбе: во время Второй мировой войны Уинтон организовал эвакуацию сотен детей из Чехословакии.

Фильм основан на реальной истории спасения беженцев из оккупированной нацистами Праги. «Спасая одну жизнь — спасешь мир», — говорит герой Хопкинса в трейлере картины.

Ленту поставил режиссер Джеймс Хоуз. В ней помимо Хопкинса снялись Хелена Бонэм-Картер, Ромола Гарай, Лена Улин, Джонатан Прайс и Джонни Флинн.

Николас Уинтон организовал операцию, ставшую известной под названием «Чешский киндертранспорт». Он помог вывезти из Чехословакии 669 детей, преимущественно еврейского происхождения, и найти для них принимающие семьи.

О подвиге Уинтона, которого впоследствии называли «британским Шиндлером», стало известно только в конце 1980-х годов. Мужчина никогда не рассказывал об участии в спасении детей. В 2002 году Елизавета II посвятила Уинтона в рыцари.

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