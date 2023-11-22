Вышел русскоязычный трейлер фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом

На ютуб-канале Kinoman появился русскоязычный трейлер фильма «Одна жизнь», главную роль в котором исполнил Энтони Хопкинс. Лента выйдет в российский кинопрокат 11 апреля.
В ней Хопкинс сыграл мужчину по имени Николас Уинтон, которого однажды пригласили на телешоу. Оно оказалось посвящено его собственной судьбе: во время Второй мировой войны Уинтон организовал эвакуацию сотен детей из Чехословакии.
Фильм основан на реальной истории спасения беженцев из оккупированной нацистами Праги. «Спасая одну жизнь — спасешь мир», — говорит герой Хопкинса в трейлере картины.
Ленту поставил режиссер Джеймс Хоуз. В ней помимо Хопкинса снялись Хелена Бонэм-Картер, Ромола Гарай, Лена Улин, Джонатан Прайс и Джонни Флинн.
Николас Уинтон организовал операцию, ставшую известной под названием «Чешский киндертранспорт». Он помог вывезти из Чехословакии 669 детей, преимущественно еврейского происхождения, и найти для них принимающие семьи.
О подвиге Уинтона, которого впоследствии называли «британским Шиндлером», стало известно только в конце 1980-х годов. Мужчина никогда не рассказывал об участии в спасении детей. В 2002 году Елизавета II посвятила Уинтона в рыцари.