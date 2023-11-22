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Принц Уильям вновь стал самым сексуальным мужчиной с лысиной в мире

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:02

Британский принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин с лысиной в мире. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на исследование Reboot.

Рейтинг был составлен на основе количества поисковых запросов в сети о знаменитостях с лысиной, которые включали слова «без рубашки» или «голый».

На количество очков также влияли такие показатели, как коэффициент золотого сечения по лицу, уровень блеска лысины, рост. Еще мужчины оценивались по нефизическим параметрам. Среди них — финансовое состояние и мнение о них в X.

Вот как выглядит топ-10 мужчин с лысиной:

  • Принц Уильям — 9.88
  • Вин Дизель — 8.81
  • Джейсон Стэтем — 8.51
  • Сэмюэль Л.Джексон — 7.31
  • Джефф Безос — 7.12
  • Майкл Джордан — 7.95
  • Дуэйн Джонсон — 6.90
  • Шемар Мур — 6.75
  • Шакил О’Нил — 6.50
  • Терри Крюс — 6.32

Впервые принц Уильям возглавил рейтинг в 2021-м. Однако уже в следующем году его сместил звезда «Форсажа» Вин Дизель.

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