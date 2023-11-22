Посмотрите трейлер последнего сезона «Трудных подростков»

Wink.ru опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Трудные подростки». Его премьера состоится 14 декабря в онлайн-кинотеатре.
Новый сезон сериала станет последним. В нем трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги.
В сериал вернулись Никита Волков («Крецул»), Глеб Калюжный («Трепачи»), Мила Ершова («Плейлист волонтера»), Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другие.
«Это было увлекательнейшее приключение. Пять лет удивительных съемок! Мой герой как только не раскрывался в этой истории: и с хорошей стороны, и с не очень. Но могу сказать: за детей всегда был горой», — рассказал Волков.
«Трудные подростки» выходят на more.tv с 2019 года. Проект дважды становился лауреатом Национальной премии в области веб-индустрии в номинации «Выбор прессы: лучший интернет-сериал» — в 2019 и 2020 годах.