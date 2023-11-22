«Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми отменили после четвертого сезона

Телеканал TBS отменил комедийный сериал-антологию «Чудотворцы» после четвертого сезона. Об этом сообщает Deadline.
Последняя серия сезона, а теперь и всего проекта, вышла на экраны 28 августа. Новость об отмене сериала не стала неожиданностью, так как еще в январе этого года ходили разговоры о закрытии сериала.
По данным Deadline, у телеканала закончился контракт с актерами во главе с Дэниелом Рэдклиффом, поэтому для возможного пятого сезона пришлось бы заключать новые соглашения, к которым сети редко прибегают. Однако у творческой группы «Чудотворцев» были идеи для возможного пятого сезона, которые очень понравились Рэдклиффу.
«Чудотворцев» создал комик Саймон Рич, который на протяжении всей своей жизни писал романы, рассказы и скетчи для «Saturday Night Live». Однако он ушел после второго сезона, а его место заняли Дэн Мирк и Роберт Падник. Помимо Рэдклиффа, в сериале снимаются Джералдина Висванатхан, Стив Бушеми и Каран Сони.
В первом сезоне Рэдклифф играет ангела, работающего в небесном офисе Бога (Бушеми). Во втором действие происходит в маленьком европейском городе в Темные века Средневековья, в третьем герои отправляются в 1844 год на Дикий Запад и предстают в виде героев вестерна, а в четвертом — герои оказываются в антиутопическом будущем, полном радиоактивных мутантов, роботов-убийц и тиранической ассоциации домовладельцев с непомерными ежегодными взносами.