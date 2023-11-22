«Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми отменили после четвертого сезона

В первом сезоне Рэдклифф играет ангела, работающего в небесном офисе Бога (Бушеми). Во втором действие происходит в маленьком европейском городе в Темные века Средневековья, в третьем герои отправляются в 1844 год на Дикий Запад и предстают в виде героев вестерна, а в четвертом — герои оказываются в антиутопическом будущем, полном радиоактивных мутантов, роботов-убийц и тиранической ассоциации домовладельцев с непомерными ежегодными взносами.