Идрис Эльба исполнит главную роль в триллере «Над пропастью»

Британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «Тихоокеанский рубеж» и «Три тысячи лет желаний», исполнит главную роль в триллере «Над пропастью» («Above the Below»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину выпустит кинокомпания Lionsgate. Эльба станет режиссером проекта наряду с Мартином Оуэном («Парень с того света»). В актерский состав войдут Кейтлин Фитцджеральд и Хиро Файнс Тиффин.
В центре истории окажутся три астронавта, которые сбиваются с курса по пути на Землю и после приземления оказываются посреди океана. Им предстоит бороться за выживание на борту капсулы, опускающейся в неизведанные подводные глубины.
Эльба предстанет в образе командира космической миссии, Фитцджеральд сыграет волевого и решительного второго пилота, а Файнс Тиффин — астронавта-идеалиста, отправившегося в свою первую экспедицию.
Съемки «Над пропастью» уже начались на территории комплекса Pinewood Studios, расположенного в пригороде Лондона. Для работы используют два павильона, в том числе тот, который имеет возможности для подводной съемки.
Сценарий фильма основан на оригинальной идее Оуэна, его написали Элизабет Моррис, Мэтт Митчелл и Вики Сарджент при участии компании Future Artists Entertainment.
«Работая с лучшими и самыми яркими представителями британской киноиндустрии над этой сложной и захватывающей съемкой, мы создаем волнующий фильм, который перенесет нас и внеземной атмосферы в глубины океана. Это самое требовательное и самое восхитительное кинопроизводство», — поделился гендиректор Future Artists Entertainment и продюсер ленты Мэтт Уильямс.