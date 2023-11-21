Николь Кидман и Антонио Бандерас сыграют в эротическом триллере «Малышка»

Халина Рейн начинала свою карьеру как актриса, она снималась в картинах Алекса ван Вармердама и Пола Верховена. В 2019 году она выпустила свой первый фильм в качестве режиссера: лента «Инстинкт» претендовала на премию «Оскар» от Нидерландов.