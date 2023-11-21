Николь Кидман и Антонио Бандерас сыграют в эротическом триллере «Малышка»

Голливудские звезды Николь Кидман («Мулен-Руж», «Холодная гора») и Антонио Бандерас («Дети шпионов», «Кожа, в которой я живу») снимутся в эротическом триллере «Малышка». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит нидерландская кинематографистка Халина Рейн, выпустившая ленту «Тела, тела, тела». В актерский состав проекта войдут также Харрис Дикинсон («Треугольник печали»), Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!») и Жан Рено («Леон»).
Картину разработает кинокомпания A24, ранее уже работавшая с Рейн. Режиссер выступит одновременно автором сценария триллера. Продюсерами фильма будут Дэвин Инохоса, Джулия О, Зак Натман и Кристин Д’Соуза Гелб.
«Малышка» расскажет об успешной бизнеследи, которая заводит роман со своим гораздо более молодым стажером. Когда начнутся съемки ленты, пока неясно.
Халина Рейн начинала свою карьеру как актриса, она снималась в картинах Алекса ван Вармердама и Пола Верховена. В 2019 году она выпустила свой первый фильм в качестве режиссера: лента «Инстинкт» претендовала на премию «Оскар» от Нидерландов.