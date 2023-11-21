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Netflix продлил «Черное зеркало» на седьмой сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:52

Netflix решил продлить научно-фантастический сериал «Черное зеркало» на седьмой сезон. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

Кастинг на продолжение проекта пока не утвержден. По данным издания, сериал будет запущен в производство в конце этого года, а Чарли Брукер, Аннабель Джонс и Джессика Роудс вернутся в качестве исполнительных продюсеров.

Подробности сюжета и количество эпизодов пока не разглашаются. Шестой сезон шоу вернулся на экраны в начале этого года после четырехлетнего перерыва, собрав рекордное количество просмотров на стриминке. «Черное зеркало» вошло в топ-10 в 92 странах.

В шестом сезоне, состоявшем из пяти фильмов, приняли участие многие известные личности, в том числе Сальма Хайек, Аарон Пол, Бен Барнс, Рори Калкин, Энни Мерфи, Данни Рамирес, Зази Битз, Химеш Пател, Кейт Мара, Джош Хартнетт и другие.

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Сальма ХайекЧарли БрукерАарон ПолБен БарнсРори КалкинКейт МараДжош Хартнетт
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