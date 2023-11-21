Netflix продлил «Черное зеркало» на седьмой сезон

Кастинг на продолжение проекта пока не утвержден. По данным издания, сериал будет запущен в производство в конце этого года, а Чарли Брукер, Аннабель Джонс и Джессика Роудс вернутся в качестве исполнительных продюсеров.
Подробности сюжета и количество эпизодов пока не разглашаются. Шестой сезон шоу вернулся на экраны в начале этого года после четырехлетнего перерыва, собрав рекордное количество просмотров на стриминке. «Черное зеркало» вошло в топ-10 в 92 странах.
В шестом сезоне, состоявшем из пяти фильмов, приняли участие многие известные личности, в том числе Сальма Хайек, Аарон Пол, Бен Барнс, Рори Калкин, Энни Мерфи, Данни Рамирес, Зази Битз, Химеш Пател, Кейт Мара, Джош Хартнетт и другие.