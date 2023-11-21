Бьорк и Розалия представили клип на песню «Oral»

«Люди, стоящие за этим, — два норвежских миллиардера. Может быть, несколько человек в Исландии и получают от этого работу, но большая часть денег достается им. Они пытались сделать то же самое в Норвегии около десяти лет назад, но правила там стали намного строже из‑за разрушительных последствий. И вот тогда они сказали: „Давайте просто поедем в Исландию, потому что там нет никаких правил“», — заявила Бьорк.