Бьорк и Розалия представили клип на песню «Oral»

Исландская певица Бьорк опубликовала на своем ютуб-канале клип на песню «Oral», которую она записала вместе с испанской артисткой Розалией. Бьорк сама спродюсировала ролик и написала его сценарий.
В видео две певицы появляются напротив друг друга в белом зале и, словно персонажи видеоигр в духе Mortal Kombat, сражаются друг с другом. Они демонстрируют сложные акробатические трюки из боевых искусств.
Затем девушки берутся за оружие — им становятся японские катаны. Но атакуют они уже не друг друга, а снимающую их схватку камеру. Режиссером клипа выступила Карлота Герреро.
Ролик стал благотворительным: все средства от его просмотров направят на поддержку активистов, выступающих против рыбных ферм. В его создании приняли участие Зико Джадж, Джулия Эструга, Алвар Риу Долц и Николас Фериче.
Хореографом видео стал Гиллем Хименес. Дублершами Бьорк и Розалии выступили Патриция Дель Кампо Рей и Синтия Перес Мас. Видео выпустила компания Blur & ProdCo.
Песню «Oral» Бьорк написала еще в конце 90-х годов, а записала только теперь, чтобы поддержать экологических активистов. Певица надеется, что ее инициатива привлечет внимание к проблеме сохранения вод не только Исландии, но и других стран.
По словам Бьорк, лосось в загонах Исландии претерпевает генетические модификации. Рыба получает деформации скелета и нередко заболевает, что не останавливает ее от скрещивания и размножения.
Особи выбираются за пределы своих загонов и ставят под угрозу будущее лососевых видов. Кроме того, деятельность рыбных ферм несет урон окружающей среде Исландии, поскольку на них используются различные химикаты.
«Люди, стоящие за этим, — два норвежских миллиардера. Может быть, несколько человек в Исландии и получают от этого работу, но большая часть денег достается им. Они пытались сделать то же самое в Норвегии около десяти лет назад, но правила там стали намного строже из‑за разрушительных последствий. И вот тогда они сказали: „Давайте просто поедем в Исландию, потому что там нет никаких правил“», — заявила Бьорк.