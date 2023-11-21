Участника секты сатанистов, убивших четырех подростков, помиловали после участия в спецоперации

Участника банды сатанистов из Ярославля Николая «Графа» Оголобякя, осужденного по делу о ритуальных убийствах четырех девушек в 2008 году, помиловали за участие в спецоперации. Об этом сообщает издание 76.RU со ссылкой на отца Оголобяка.
Ранее местный филиал «Московского комсомолеца» писал, что жители Ярославля видели на улицах человека, похожего на осужденного. Они говорили, что он ходит полностью в черной одежде в нетрезвом виде. Отец Оголобяка назвал это чушью.
«Он служил там [на спецоперации] полгода в „Шторм Z“. Все изменилось, и то, что там сейчас пишут, это все чушь. Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет», — сказал отец участника банды сатанистов, уточнив, что его сын вернулся со спецоперации 2 ноября.
По его словам, Оголобяк был тяжело ранен на поле бое и получил инвалидность. Он «пока никем не работает, восстанавливается» и живет с матерью в Дзержинском районе Ярославля.
В 2008 году шесть молодых людей и одна девушка из Рыбинска и Ярославля совершили ритуальное убийство четверых человек: Ольги Пуховой, Варвары Кузьминой, Андрея Сорокина и Анны Гороховой. Они расчленили их тела, а некоторые внутренние органы зажарили и съели.
На момент совершения преступления всем, кроме Оголобляка, было меньше 18 лет. Они получили от 8 до 10 лет тюрьмы, а Оголобляка в 2010 году приговорили к 20 годам колонии. На свободу он должен был выйти в 2030-м.