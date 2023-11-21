Участника секты сатанистов, убивших четырех подростков, помиловали после участия в спецоперации

«Он служил там [на спецоперации] полгода в „Шторм Z“. Все изменилось, и то, что там сейчас пишут, это все чушь. Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет», — сказал отец участника банды сатанистов, уточнив, что его сын вернулся со спецоперации 2 ноября.