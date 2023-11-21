Зарубежные издательства начали возвращать в Россию свои представительства

По словам источника издания, возвращение подразделений Penguin Random House «дало надежду российским издательствам» на то, что они вновь смогут работать с иностранными компаниями. Собеседник «Коммерсанта» отметил, что в ближайшее время в России могут появиться рекламные кампании испанских и немецких авторов, которые «в отсутствие англоязычных бестселлеров будут заполнять их нишу».