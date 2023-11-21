Зарубежные издательства начали возвращать в Россию свои представительства

Испанское и немецкое подразделения одного из крупнейших мировых издательств Penguin Random House вновь начали работать в России. Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.
По словам источника издания, возвращение подразделений Penguin Random House «дало надежду российским издательствам» на то, что они вновь смогут работать с иностранными компаниями. Собеседник «Коммерсанта» отметил, что в ближайшее время в России могут появиться рекламные кампании испанских и немецких авторов, которые «в отсутствие англоязычных бестселлеров будут заполнять их нишу».
Испанская Penguin Random House Grupo Editorial представляет издательства Lumen, Pinguin Clasicos, Origen и Nube de Tinta. Немецкое подразделение Penguin Random House Verlagsgruppe работает с компаниями Goldmann, Prestel, Manesse и Siedler, выпуская книги Лю Цысиня, Николаса Спаркса, Стивена Кинга и других. По словам Алексея Ильина, оба подразделения вернулись в Россию после Франкфуртской книжной выставки, прошедшей 18–22 октября.
Весной 2022 года после начала боевых действий на территории Украины компания Penguin Random House прекратила деятельность в России. Тогда же работу в стране остановили компании Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный продавец книг Gardners. С российскими издательствами в то время прекратили сотрудничество писатели Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан Роулинг и другие.