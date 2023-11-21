Вуди Харрельсон и Эмма Маки сыграют в новом фильме Джеймса Л Брукса

Джеймс Л. Брукс («Лучше не бывает») снимет новый фильм под названием «Ella McCkay» после почти 13-летнего перерыва в качестве режиссера. Об этом сообщает Deadline.
Сюжет картины расскажет о молодом политике-идеалисте, который пытается справиться с семейными проблемами и сложной рабочей ситуацией, готовясь занять место своего наставника на посту губернатора штата.
По поводу своего участия в фильме уже ведут переговоры такие артисты, как Эмма Маки («Сексуальное просвещение»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Айо Эдебири («Медведь»), Джейми Ли Кертис («Всё, везде и сразу») и Кумэйл Нанджиани («Вечные»).
Несмотря на то, что Брукс не снимал фильмы с комедии 2010 года «Как знать…» с Риз Уизерспун и Оуэном Уилсоном, он до сих пор трудится на продюсерском поприще. Так недавно он работал над экранизацией романа Джуди Блум «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет», которая принесла Рэйчел МакАдамс номинацию на премию Gotham.