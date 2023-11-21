Вуди Харрельсон и Эмма Маки сыграют в новом фильме Джеймса Л Брукса

Несмотря на то, что Брукс не снимал фильмы с комедии 2010 года «Как знать…» с Риз Уизерспун и Оуэном Уилсоном, он до сих пор трудится на продюсерском поприще. Так недавно он работал над экранизацией романа Джуди Блум «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет», которая принесла Рэйчел МакАдамс номинацию на премию Gotham.