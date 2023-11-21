Премия «Сделано в России» журнала «Сноб» назвала шорт-лист претендентов

Журнал «Сноб» опубликовал шорт-лист ежегодной премии «Сделано в России». Экспертные советы включили в него самые интересные проекты страны, запущенные после октября 2022 года.
В экспертные советы вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор ФРП Роман Петруца, ресторатор Дмитрий Левицкий, музыкальный продюсер Андрей Клюкин, писатель Алексей Сальников, академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев, программный директор Е+ Софья Попова, директор МТС Банка Premium&Private Маргарита Васильева, президент группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин, главный управляющий директор Better и директор по устойчивому развитию Okkam Владлен Заморский и другие профессионалы.
Победителей 13 номинаций определит онлайн-голосование, оно продлится до 27 ноября на странице премии. Проголосовать за победителей может любой читатель.
Лауреатов «Сделано в России»-2023 назовут 29 ноября на Новой сцене Театра на Таганке — на церемонии им вручат фирменные статуэтки. Мероприятие пройдет в формате спектакля, его постановщиком станет Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива из Перми «немхат».
Кто вошел в шорт-лист
- сериал «Фишер»;
- сериал «Кибердеревня»;
- фильм «Фрау»;
- сериал «Король и шут»;
- сериал «Актрисы»;
- сериал «Балет»;
- фильм «Клетка ищет птицу».
- кафе Fresco;
- чайная «Нитка»;
- проект «Культура»;
- кафе «Март»;
- ресторан «Горячий цех»;
- ресторан Folk;
- ресторан Zuma.
- усадьба «Маркотх»;
- винодел Андрюс Юцис;
- джин Gintl;
- Simple Wine News;
- винодельня Gunko Winery;
- винодельня Château de Talu;
- пивоварня Brewlok.
- «Бронепароходы», Алексей Иванов;
- «Последний день лета», Андрей Подшибякин;
- «Истребление персиян», Татьяна Толстая;
- «Снарк снарк», Эдуард Веркин;
- подкаст «Дела»;
- издательство «Дом историй».
- «Чагин», театр «Современник»;
- «Черная кошка, белый кот», Театр на Таганке;
- «Тахир и Зухра», театр Шалом;
- «Котлован», театр «Старый дом»;
- «Леопольдштадт», РАМТ;
- «Двадцать третий», Мастерская Петра Фоменко;
- «Черная пурга», Новокузнецкий драматический театр.
- альбом «Диско шар», Ксения Минаева;
- проект «Три степени свободы: музыка > кино > СССР», Олег Нестеров;
- мини-альбом «Дочь», группа hehehe;
- альбом Acume, группа «Синекдоха Монток».
- телеграм-бот ISeeHomelessBot;
- проект «Дом на полдороги» от «Ночлежки»;
- проект «Гипераммониемия» фонда «Жизнь как чудо»;
- проект «Чистый Алтай»;
- деловой клуб SOLOMON.help;
- кофейня «Спэшл»;
- инклюзивный кластер «Гнездо».
- музей современного искусства Zaman;
- музей современного искусства PERMM;
- центр изучения конструктивизма «Зотов»;
- букинистический магазин «Академия»;
- культурный центр «Левашовский хлебозавод»;
- креативное пространство «Станкозавод».
- книга «Правда о раке», Максим Котов;
- научная IT-платформа CoLab;
- русско-эвенкийский переводчик Ayana;
- нейросеть YandexGPT;
- комплекс HIFU-терапии, Ростех и СПбПУ;
- биотех-стартап NovoSkin и проект «Цифровое искусство», «Интеррос».
- бренд Ushatáva;
- сервис Oskelly;
- бренд Razumno;
- бренд SAMB;
- бренд YuliaWave;
- бренд Limé;
- магазин Peak.
- хаски-деревня «Рузская Аляска»;
- круизы Volga Dream;
- отель на курорте «Манжерок»;
- агрегатор для сельского туризма «Свое за городом»;
- ресторанно-гостиничный холдинг WeFamilyGroup;
- железнодорожный круиз «К виноградникам у моря».
- «Магнит», проект «Розничный фудшеринг»;
- «Вкусно — и точка», ребрендинг и запуск двух новых проектов;
- «Ситидрайв», сервис для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- «Яндекс», проект «Помощь рядом»;
- «Билайн», создание курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков;
- сеть магазинов Charity Shop, проект по осознанному потреблению;
- Ozon, проект по социальной адаптации осужденных;
- «Сибур», продажа токенизированных углеродных единиц;
- «Авито», проект «Знак добра».
- проект «Доктор Жест»;
- проект «Заслуженный отдых»;
- проект для объединения поколений «Варежки»;
- проект «Здоровое зрение»;
- сервис «Кардионет»;
- проект «Сердце».