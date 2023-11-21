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Премия «Сделано в России» журнала «Сноб» назвала шорт-лист претендентов

Максим Саблин
Сегодня в 14:07

Журнал «Сноб» опубликовал шорт-лист ежегодной премии «Сделано в России». Экспертные советы включили в него самые интересные проекты страны, запущенные после октября 2022 года.

В экспертные советы вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор ФРП Роман Петруца, ресторатор Дмитрий Левицкий, музыкальный продюсер Андрей Клюкин, писатель Алексей Сальников, академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев, программный директор Е+ Софья Попова, директор МТС Банка Premium&Private Маргарита Васильева, президент группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин, главный управляющий директор Better и директор по устойчивому развитию Okkam Владлен Заморский и другие профессионалы.

Победителей 13 номинаций определит онлайн-голосование, оно продлится до 27 ноября на странице премии. Проголосовать за победителей может любой читатель.

Лауреатов «Сделано в России»-2023 назовут 29 ноября на Новой сцене Театра на Таганке — на церемонии им вручат фирменные статуэтки. Мероприятие пройдет в формате спектакля, его постановщиком станет Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива из Перми «немхат».

Кто вошел в шорт-лист

«Фокус внимания» (кино, сериалы, анимация):

  • сериал «Фишер»;
  • сериал «Кибердеревня»;
  • фильм «Фрау»;
  • сериал «Король и шут»;
  • сериал «Актрисы»;
  • сериал «Балет»;
  • фильм «Клетка ищет птицу».

«Дело вкуса» (гастрономия):

  • кафе Fresco;
  • чайная «Нитка»;
  • проект «Культура»;
  • кафе «Март»;
  • ресторан «Горячий цех»;
  • ресторан Folk;
  • ресторан Zuma.

«Градусы качества» (алкоголь):

  • усадьба «Маркотх»;
  • винодел Андрюс Юцис;
  • джин Gintl;
  • Simple Wine News;
  • винодельня Gunko Winery;
  • винодельня Château de Talu;
  • пивоварня Brewlok.

«Про себя и вслух» (текст):

  • «Бронепароходы», Алексей Иванов;
  • «Последний день лета», Андрей Подшибякин;
  • «Истребление персиян», Татьяна Толстая;
  • «Снарк снарк», Эдуард Веркин;
  • подкаст «Дела»;
  • издательство «Дом историй».

«Место действия» (театр):

  • «Чагин», театр «Современник»;
  • «Черная кошка, белый кот», Театр на Таганке;
  • «Тахир и Зухра», театр Шалом;
  • «Котлован», театр «Старый дом»;
  • «Леопольдштадт», РАМТ;
  • «Двадцать третий», Мастерская Петра Фоменко;
  • «Черная пурга», Новокузнецкий драматический театр.

«Сам себе музыкант» (музыка):

  • альбом «Диско шар», Ксения Минаева;
  • проект «Три степени свободы: музыка > кино > СССР», Олег Нестеров;
  • мини-альбом «Дочь», группа hehehe;
  • альбом Acume, группа «Синекдоха Монток».

«Человек человеку человек» (общество):

  • телеграм-бот ISeeHomelessBot;
  • проект «Дом на полдороги» от «Ночлежки»;
  • проект «Гипераммониемия» фонда «Жизнь как чудо»;
  • проект «Чистый Алтай»;
  • деловой клуб SOLOMON.help;
  • кофейня «Спэшл»;
  • инклюзивный кластер «Гнездо».

«Среда обитания» (городская среда):

  • музей современного искусства Zaman;
  • музей современного искусства PERMM;
  • центр изучения конструктивизма «Зотов»;
  • букинистический магазин «Академия»;
  • культурный центр «Левашовский хлебозавод»;
  • креативное пространство «Станкозавод».

«Искатели» (наука и технологии):

  • книга «Правда о раке», Максим Котов;
  • научная IT-платформа CoLab;
  • русско-эвенкийский переводчик Ayana;
  • нейросеть YandexGPT;
  • комплекс HIFU-терапии, Ростех и СПбПУ;
  • биотех-стартап NovoSkin и проект «Цифровое искусство», «Интеррос».

«Содержание формы» (мода):

  • бренд Ushatáva;
  • сервис Oskelly;
  • бренд Razumno;
  • бренд SAMB;
  • бренд YuliaWave;
  • бренд Limé;
  • магазин Peak.

«По России с любовью» (путешествия):

  • хаски-деревня «Рузская Аляска»;
  • круизы Volga Dream;
  • отель на курорте «Манжерок»;
  • агрегатор для сельского туризма «Свое за городом»;
  • ресторанно-гостиничный холдинг WeFamilyGroup;
  • железнодорожный круиз «К виноградникам у моря».

«Неваляшки: устойчивый бизнес» (бизнес):

  • «Магнит», проект «Розничный фудшеринг»;
  • «Вкусно — и точка», ребрендинг и запуск двух новых проектов;
  • «Ситидрайв», сервис для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
  • «Яндекс», проект «Помощь рядом»;
  • «Билайн», создание курса по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков;
  • сеть магазинов Charity Shop, проект по осознанному потреблению;
  • Ozon, проект по социальной адаптации осужденных;
  • «Сибур», продажа токенизированных углеродных единиц;
  • «Авито», проект «Знак добра».

«Теория и практика важных дел»:

  • проект «Доктор Жест»;
  • проект «Заслуженный отдых»;
  • проект для объединения поколений «Варежки»;
  • проект «Здоровое зрение»;
  • сервис «Кардионет»;
  • проект «Сердце».
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