Премия «Сделано в России» журнала «Сноб» назвала шорт-лист претендентов

Лауреатов «Сделано в России»-2023 назовут 29 ноября на Новой сцене Театра на Таганке — на церемонии им вручат фирменные статуэтки. Мероприятие пройдет в формате спектакля, его постановщиком станет Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива из Перми «немхат».