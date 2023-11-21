В Иркутске за убийство и изнасилование школьницы осудили экс-следователя. Изначально он сам вел дело

Суд в Иркутске приговорил к 22 годам лишения свободы местного жителя, который признан виновным в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в 2007 году. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Как уточняет «Сибирский экспресс», подсудимый — бывший следователь прокуратуры Алексей Тороп, который поначалу сам расследовал дело.
В 2007 году в поселке Балаганск Иркутской области изнасиловали и убили 15-летнюю девочку. Она собиралась на дискотеку, но так и не дошла туда. Жители села обнаружили ее тело на следующий день в одном из огородов.
Экс-участковый Александр Прокопьев утверждал, что был свидетель, видевший, как девочка садилась в машину к следователю Торопу. По данным СМИ, убитая училась с дочерью бывшего правоохранителя и сидела с ней за одной партой.
По версии следствия, преступление совершили Тороп и сотрудник милиции Евгений Лац. Мужчины изнасиловали и убили подругу дочери Торопа, после того как девочка согласилась, чтобы они подвезли ее на машине.
Вскоре после убийства Тороп в качестве следователя прокуратуры выезжал на место преступления и возбуждал дело. В рамках расследования задержали родственника Торопа, который заявил, что из него выбивали признание под пытками. Тороп взял самоотвод от дела, а подозреваемого отпустили.
В 2020 году дело получило новый ход в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, Торопа и Лаца задержали. В это время первый уже работал адвокатом, а второй — таксистом. Дело рассматривал суд присяжных.
Торопа признали виновным в совершении 30 эпизодов преступлений, включая два изнасилования несовершеннолетних, получение сексуальных услуг за вознаграждение от несовершеннолетних и убийство, сопряженное с изнасилованием. Преступления сексуального характера совершены им в 2007 году и в период с 2018 по 2020 год. Торопу назначили 22 года колонии строгого режима, Лацу — 10 лет.