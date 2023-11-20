Полиция проверить поведение актера Чиркова из‑за видео, где он курит и матерится на детском конкурсе

Полиция проверит поведение актера Сергея Чиркова на финале детского конкурса «Энергия улиц» в Обнинске, куда того пригласили как специального гостя, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД РФ по Калужской области. Ранее в сети появились видео, на которых актер курит и нецензурно выражается при несовершеннолетних, которые нашли правоохранители.
По данным Shot, Чиркову грозит 15 суток ареста, его действия подпадают под две статьи — о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и оскорблении в публичном выступлении.
Директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова рассказала ТАСС, что в тот день попросила Чиркова покинуть конкурс, но заявления в полицию не писала. В дальнейшем обнинский ДК сотрудничать с актером не планирует.