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Полиция проверить поведение актера Чиркова из‑за видео, где он курит и матерится на детском конкурсе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:39

Полиция проверит поведение актера Сергея Чиркова на финале детского конкурса «Энергия улиц» в Обнинске, куда того пригласили как специального гостя, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД РФ по Калужской области. Ранее в сети появились видео, на которых актер курит и нецензурно выражается при несовершеннолетних, которые нашли правоохранители.

Телеграм-каналы Baza и Shot выложили ролики с Чирковым, лежащим на полу сцены. Актера пригласила в состав жюри подруга детства, которая была одним из организаторов мероприятия, выяснил один из каналов. В результате артиста попросили покинуть конкурс из‑за поведения.

По данным Shot, Чиркову грозит 15 суток ареста, его действия подпадают под две статьи — о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и оскорблении в публичном выступлении.

Директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова рассказала ТАСС, что в тот день попросила Чиркова покинуть конкурс, но заявления в полицию не писала. В дальнейшем обнинский ДК сотрудничать с актером не планирует.

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