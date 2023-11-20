Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией

Власти Финляндии обвиняют Россию в создании миграционного кризиса в ответ на сближение Хельсинки с Вашингтоном. 18 ноября четыре КПП — «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» — закрыли из‑за наплыва мигрантов из Африки и с Ближнего востока, которые прибывали к финской границе на велосипедах и самокатах.