Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией

Финляндия готова закрыть оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на востоке страны, полностью перекрыв границу с Россией. КПП могут закрыть 22 ноября, сообщает Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности.
Для прекращения работы КПП необходимо решение правительства, которое могут принять 20 ноября. Официально о нем пока не сообщалось.
Власти Финляндии обвиняют Россию в создании миграционного кризиса в ответ на сближение Хельсинки с Вашингтоном. 18 ноября четыре КПП — «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» — закрыли из‑за наплыва мигрантов из Африки и с Ближнего востока, которые прибывали к финской границе на велосипедах и самокатах.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения властей Финляндии. Он выразил сожаление по поводу их действий и заявил, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право.
Российский МИД выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием четырех КПП. «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких‑либо консультаций с российской стороной», — отметили в министерстве.