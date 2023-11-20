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В России появится аналог «русских торгов» Christie’s и Sotheby’s

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:31

Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом объединились в Аукционный холдинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новую структуру.

Холдинг займет сегмент «русских торгов» Christie’s и Sotheby’s, которые ранее активно занимались продажами русского искусства, особенно в 2000-х. Однако после начала спецоперации аукционные дома отменили торги русского искусства.

В каталоге первого аукциона представлено собрание живописи Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Виктора Васнецова и Ивана Шишкина, оцененное в 500 млн рублей. Топ-лотом торгов станет «Корабль в море на фоне гор» Айвазовского, написанный в 1891 году. Подлинность полотна подтверждается автографом художника.

На аукционе будет представлена еще одна картина Айвазовского под названием «Раннее утро» стоимостью 34 млн рублей. Торги Аукционного холдинга состоятся 3 декабря на собственной площадке и на платформе онлайн-торгов Bidspirit.

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Иван АйвазовскийНиколай РерихВиктор ВаснецовИван Шишкин
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