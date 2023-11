Нила Дракманна наградят за вклад в индустрию видеоигр

Нил Дракманн начал работать в Naughty Dog в 2004 году в качестве стажера-программиста. Затем он поднялся по карьерной лестнице и стал игровым дизайнером, а также соавтором серии Uncharted, а затем и креативным директором серии The Last of Us. В 2020-м он стал сопрезидентом Naughty Dog, а в начале этого года после ухода Эвана Уэллса — главой креативного отдела.