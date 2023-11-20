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Нила Дракманна наградят за вклад в индустрию видеоигр

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:36

Сопрезидента и главу креативного отдела Naughty Dog Нила Дракманна наградят за вклад в индустрию видеоигр на ежегодной церемонии New York Game Awards.

«История Дракманна — вдохновляющая история о самоопределении. Его игры постоянно раздвигают рамки кинематографичного геймплея и сюжетов о людях. Дракманн заслуживает награды не только за этот навык, но и за свои попытки создавать персонажей с разнообразными предысториями и точками зрения. Это обогатило контент в AAA-играх», — сказал президент и основатель New York Video Game Critics Circle Гарольд Голдберг.

Нил Дракманн начал работать в Naughty Dog в 2004 году в качестве стажера-программиста. Затем он поднялся по карьерной лестнице и стал игровым дизайнером, а также соавтором серии Uncharted, а затем и креативным директором серии The Last of Us. В 2020-м он стал сопрезидентом Naughty Dog, а в начале этого года после ухода Эвана Уэллса — главой креативного отдела.

New York Game Awards с 2017 года чествуют легендарных разработчиков, которые внесли свой вклад в игровую индустрию. Среди предыдущих лауреатов — Ричард Гэрриот, Тодд Говард, Хидэо Кодзима, Тим Шейфер, Фил Спенсер, Джейд Реймонд, Реджи Фис-Эме, Джерри Лоусон, Бренда Ромеро, Джон Ромеро.

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