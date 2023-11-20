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Роскомнадзор начнет блокировать пиратов за ЛГБТ-пропаганду

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:04

Роскомнадзор, «Медиа-коммуникационный союз» и правообладатели будут блокировать пиратские ресурсы за пропаганду ЛГБТ, сообщили «Ведомости».

Легальные видеосервисы будут передавать РКН ссылки на пиратский контент, который нарушает закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. РКН проанализирует ссылки, а в случае нарушений внесет их в Единый реестр запрещенных материалов и ограничит к ним доступ.

До этого за пропаганду ЛГБТ Роскомнадзор привлекал к ответственности только легальные видеосервисы. В начале ноября суд в Петербурге оштрафовал главного редактора телеканала «Кино ТВ» Сергея Катышева на 200 тыс. рублей за показ фильма «V значит „вендетта“» без маркировки «18+».

В августе были по той же статье оштрафовали шеф-редактора сайта «Триколор Кино и ТВ онлайн» за показ «Игр ключей» и гендиректора «Яндекса» после трансляции «Дневника Бриджит Джонс», «Зеленой книги», «Идеальных незнакомцев», «Жадности» и нескольких других фильмов на «Кинопоиске».

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