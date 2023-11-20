Роскомнадзор начнет блокировать пиратов за ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор, «Медиа-коммуникационный союз» и правообладатели будут блокировать пиратские ресурсы за пропаганду ЛГБТ, сообщили «Ведомости».
Легальные видеосервисы будут передавать РКН ссылки на пиратский контент, который нарушает закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. РКН проанализирует ссылки, а в случае нарушений внесет их в Единый реестр запрещенных материалов и ограничит к ним доступ.
До этого за пропаганду ЛГБТ Роскомнадзор привлекал к ответственности только легальные видеосервисы. В начале ноября суд в Петербурге оштрафовал главного редактора телеканала «Кино ТВ» Сергея Катышева на 200 тыс. рублей за показ фильма «V значит „вендетта“» без маркировки «18+».
В августе были по той же статье оштрафовали шеф-редактора сайта «Триколор Кино и ТВ онлайн» за показ «Игр ключей» и гендиректора «Яндекса» после трансляции «Дневника Бриджит Джонс», «Зеленой книги», «Идеальных незнакомцев», «Жадности» и нескольких других фильмов на «Кинопоиске».