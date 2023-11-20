Роскомнадзор начнет блокировать пиратов за ЛГБТ-пропаганду

До этого за пропаганду ЛГБТ Роскомнадзор привлекал к ответственности только легальные видеосервисы. В начале ноября суд в Петербурге оштрафовал главного редактора телеканала «Кино ТВ» Сергея Катышева на 200 тыс. рублей за показ фильма «V значит „вендетта“» без маркировки «18+».