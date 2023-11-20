В возрасте 79 лет умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Об этом рассказал в своих соцсетях нынешний глава региона Сергей Цивилев.
Причина смерти Тулеева не уточняется. «Это невосполнимая утрата», — сказал Цивилев, отметив, что с бывшим губернатором в регионе «связана целая эпоха в жизни» и именно он в свое время сумел вывести Кузбасс из кризиса.
«Кузбассовцы помнят Амана Гумировича как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память», — заключил политик.
Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Он подал в отставку в апреле 2018-го — через неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого скончались более 60 человек (большинство из них дети, запертые в кинотеатре).