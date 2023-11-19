Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину. Ранее она назвала его «главным скамером страны»

Егор Крид подал иск в Замоскорецкий суд Москвы против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, следует из электронной картотеки дел. Суть претензий не уточняется.
Крид подал иск о защите чести и достоинства. «Московский комсомолец» пишет, что иск адресован не только Мизулиной, но и ЛБИ. Дело пока не принято в производство.
Как предполагает «МК», обращение Крида в суд связано с высказыванием Мизулиной о том, что рэпер — «главный скамер страны». Это произошло в апреле, после блокировки аккаунтов нескольких крупных стримеров на площадке Twitch, в том числе Егора Булаткина (настоящее имя артиста).
В том же месяце Роскомнадзор после обращения ЛБИ внес канал Крида в реестр запрещенных сайтов. Тогда организация Мизулиной призывала к принятию мер в отношении ряда блогеров из‑за незаконной рекламы онлайн-казино.