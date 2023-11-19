Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину. Ранее она назвала его «главным скамером страны»

Как предполагает «МК», обращение Крида в суд связано с высказыванием Мизулиной о том, что рэпер — «главный скамер страны». Это произошло в апреле, после блокировки аккаунтов нескольких крупных стримеров на площадке Twitch, в том числе Егора Булаткина (настоящее имя артиста).