В Новокузнецке двоих убило свалившееся дерево, женщину придавила вывеска: последствия урагана

19 ноября на города Сибири обрушился ураган с порывами ветра 35 метров в секунду. Из‑за ухудшение погоды десятки тысяч жителей остались без света, двое человек погибли.
«Россети Сибирь» сообщили «Интерфаксу», что особенно сильные проблемы наблюдаются в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Красноярском крае и Омской области. «Повреждений очень много, где‑то рвутся провода, где‑то опоры падают. <…> Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», — рассказали в пресс-службе.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о повреждении высоковольтных электрических линий и отсутствии света во многих районах, из‑за чего пришлось остановить объекты водоснабжения и водоотведения, а также котельные. «Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года!» — написал он.
В Новокузнецке объявили режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах и детсадах, не работают трамваи и троллейбусы. 47 кровель в многоквартирных домах, 45 объектов социальной инфраструктуры и 30 автомобилей повреждены, более 200 деревьев повалены. Одно из них упало на автомобиль с четырьмя людьми, двое из них — на передних сиденьях — погибли. СК возбудил дело о халатности после гибели женщины и мужчины.
Там же, в Новокузнецке, со здания слетела вывеска и упала на женщину. Очевидцы помогли пострадавшей, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Shot сообщает о еще одной погибшей в поселке Центральный в Алтайском крае. Женщина пыталась удержать крышу дома, которую сносило ветром.
В Бийске из‑за ураганного ветра упал купол храма, обошлось без пострадавших. Изданию «Подъем» в храме Казанской иконы Божией Матери сообщили, что конструкцию будут восстанавливать, когда стихнут порывы. На хоккейной арене в Новокузнецке из‑за отключения электричества остановили матч между «Металлургом» и АКМ Высшей хоккейной лиги.
Во всех субъектах, попавших под ураган, задерживается транспорт. В Красноярском крае сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду прогнозируется и 20 ноября, а в Омской области стихия успокоилась.