В Новокузнецке двоих убило свалившееся дерево, женщину придавила вывеска: последствия урагана

В Новокузнецке объявили режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах и детсадах, не работают трамваи и троллейбусы. 47 кровель в многоквартирных домах, 45 объектов социальной инфраструктуры и 30 автомобилей повреждены, более 200 деревьев повалены. Одно из них упало на автомобиль с четырьмя людьми, двое из них — на передних сиденьях — погибли. СК возбудил дело о халатности после гибели женщины и мужчины.