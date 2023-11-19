Гуф извинился за ролик со священниками под песню «Тем, кто с нами». Видео проверяет СК

Гуф извинился за публикацию ролика со службы в православном храме под песню «Тем, кто с нами». Из‑за него на рэпера пожаловались в Следственный комитет активисты из движения «Сорок сороков».
Артист запостил скандальное видео в сторис своего инстаграма* и через несколько часов удалил. На нем группа священников машет дымящими кадилами и играет начало трека, где Гуф читает: «Айоу, АК, вот вам два колпака/Чтоб наверняка, больше кофе меньше молока». Позже он залил извинения.
«Я по неосторожности выложил его к себе в сторис. Я не монтировал его сам, <…> не умею этого делать. Никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей», — говорит Гуф.
«Когда я почувствовал, что на меня надвигается волна хейта, я удалил этот ролик сразу через полтора-два часа. Видит Бог, я ничьи чувства задеть не хотел. Я сам являюсь христианином, православным, крещеным», — обясняет музыкант.
«Я искренне извиняюсь перед теми православными, чьи чувства я задел. Давайте не будем дальше раздувать эту историю, чтобы не задеть кого‑то еще. Я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в эту сеть», — приносит он извинения.
Рэпер отметил, что не хочет эскалации конфликта с православными активистами, но усомнился в их приверженности вере.
«Давайте поставим на этом точку. Люди, которые продолжают дальше эту ситуацию раздувать… Я сомневаюсь в их искренних чувствах по отношению к Богу. Давайте на этом остановимся», — сказал Гуф.
«Есть косяк, запостил фигню, но давайте на этом остановимся. <…> [Видео] уже было в интернете, я просто запостил это. Это мог сделать любой другой человек, и они делали, и им за это ничего не прилетало. Так как туда наложены мои слова, мне сейчас приходится [писать ролик с извинениями]. Надеюсь, меня услышит народ», — заканчивается видео.
По информации телеграм-канала Mash, активист центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов написал обращение в СК с просьбой наказать рэпера по статье «Оскорбление чувств верующих».
Кроме этого он попросил ведомство проверить песню на пропаганду употребления наркотиков и отменить концерт рэпера в Москве 14 декабря, а также отметил, что «действия Гуфа являются кощунственными по отношению к Богу и всем святым».
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