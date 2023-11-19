Гуф извинился за ролик со священниками под песню «Тем, кто с нами». Видео проверяет СК

«Есть косяк, запостил фигню, но давайте на этом остановимся. <…> [Видео] уже было в интернете, я просто запостил это. Это мог сделать любой другой человек, и они делали, и им за это ничего не прилетало. Так как туда наложены мои слова, мне сейчас приходится [писать ролик с извинениями]. Надеюсь, меня услышит народ», — заканчивается видео.