Майкл Б.Джордан снимет «Крид-4»

Серия боксерских драм «Крид» получит четвертую часть, объявил продюсер франшизы Ирвин Винклер на конференции издания Deadline.
«Прямо сейчас мы планируем сделать „Крид-4“. У нас есть очень хорошая история и очень хороший сюжет. Мы немного задержались из‑за забастовок, но примерно через год мы приступим к предпроизводству», — заявил продюсер.
Он также подтвердил, что актер Майкл Б.Джордан вернется в режиссерское кресло, однако потом оговорился, что пока не должен об этом говорить. «Он будет [режиссером]. Он замечательно справился [с „Кридом-3“], ему было комфортно за камерой».
Ведущая мероприятия и также продюсер Элизабет Рапозо добавила, что съемочная группа очень довольна работой, проделанной над третьим фильмом, и рада, что зрителям хочется увидеть продолжение истории.
Действие серии фильмов «Крид» происходит после окончания картин о Рокки Бальбоа, Джордан играет роль Адониса Крида, сына величайшего противника героя Сильвестра Сталлоне, и возносится на пьедесталы в мире бокса.
Сборы трех фильмов франшизы превысили 660 млн долларов по всему миру, а отдельно третья часть установила рекорд для спортивных фильмов по сборам в первый уик-энд, заработав чуть больше 100 млн долларов. За все время в прокате «Крид-3» собрал больше 275 млн долларов.