Режиссер Павел Руминов устроил забастовку, требуя от продюсеров одобрить его новый проект

«Но мне продюсеры говорят, что это туфта, запуская за те же деньги развлекательные и бессмысленные проекты. Я люблю свою страну, я переживаю за то, что происходит. Я здесь сижу, чтобы сказать одну простую вещь: существует безумная проблема взаимоотношений художников и продюсеров. Мы, творцы, просто сведены к нулю», — говорит он.