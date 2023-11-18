Режиссер Павел Руминов устроил забастовку, требуя от продюсеров одобрить его новый проект

Режиссер и сценарист Павел Руминов устроил забастовку, выступив против произвола продюсеров. Вечером 17 ноября он, одетый в летнюю футболку, сел на лавочку в московской Коммунарке (при минусовой температуре на улице). Режиссер заявил, что не уйдет, пока продюсеры не одобрят его новый проект, и что он «готов здесь умереть ради кино».
Ролики с заявлениями Руминова опубликованы в его инстаграме*. Режиссер говорит, что сейчас работает над сериалом, «который нужен стране» и «который может объединить все наши народы».
«Но мне продюсеры говорят, что это туфта, запуская за те же деньги развлекательные и бессмысленные проекты. Я люблю свою страну, я переживаю за то, что происходит. Я здесь сижу, чтобы сказать одну простую вещь: существует безумная проблема взаимоотношений художников и продюсеров. Мы, творцы, просто сведены к нулю», — говорит он.
Руминов заявил, что это он написал сценарий фильма «Тренер», а картина «Лето» Кирилла Серебренникова снята по его переписанному сценарию.
По всей видимости, основная претензия режиссера обращена к продюсеру Сергею Бобзе, который снял фильмы «Успех» и «Маленький воин» по его сценариям. Руминов говорит, что Бобза не выходит с ним на связь.
Последний на момент выхода заметки пост в инстаграме Руминова опубликован около 13.00 по Москве. Режиссер в кадре сидит на той же лавочке.
Новый сериал, который хочет снять Руминов, — о российских дипломатах, эвакуировавших в 1941 году из Берлина тысячи советских граждан. Как отмечает «Комендант кинокрепости», Руминов вынашивал идею много лет, но продюсеры не заплатили ему денег за сценарий и отменили проект.
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