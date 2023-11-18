Саша Солдат пошел на сделку со следствием, раскаялся в содеянном и помог раскрыть несколько преступлений, что сказалось на приговоре суда. В августе 2005 года Московский городской суд назначил ему 23 года лишения свободы за 18 доказанных на тот момент убийств. В декабре 2016-го Пустовалова признали виновным еще в четырех убийствах, увеличив срок до 24 лет с учетом уже отбытого в ИК времени.