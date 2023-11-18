Из колонии строго режима в поселке Монино вышел на свободу Александр Пустовалов (Саша Солдат) — киллер, состоявший в Ореховской ОПГ, на счету которого 22 доказанных убийства. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным «РЕН ТВ», освободить Пустовалова должны были 17 ноября, но прибывшим в этот день журналистам охранники рассказывали, что осужденного перевезли этапом в ИК-4 в Торжке, где и освободили.
«Московский комсомолец» тоже пишет, что Солдата, вероятно, перевезли в другую колонию для освобождения. Очевидцы рассказали изданию, что Пустовалов «сменил имидж», отрастив бороду.
В ближайшие три года Саша Солдат должен будет дважды в месяц приходить в полицию. Ему запрещено выезжать за пределы Москвы и выходить из дома ночью, если это не связано с трудовой деятельностью.
Пустовалов отсидел в колонии положенные ему 24 года. РИА «Новости» отмечает, что он дважды просил об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке, но суд ему отказывал.
Александр Пустовалов в начале 90-х отслужил морпехом в армии и мечтал пойти в ОМОН, но попал в Ореховскую организованную преступную группировку (ОПГ). Киллера задержали в 1999 году, по версии следствия, он убил около 30 человек, включая сотрудников милиции, членов ОПГ и другого известного киллера — Александра Солоника (Саша Македонский).
Саша Солдат пошел на сделку со следствием, раскаялся в содеянном и помог раскрыть несколько преступлений, что сказалось на приговоре суда. В августе 2005 года Московский городской суд назначил ему 23 года лишения свободы за 18 доказанных на тот момент убийств. В декабре 2016-го Пустовалова признали виновным еще в четырех убийствах, увеличив срок до 24 лет с учетом уже отбытого в ИК времени.