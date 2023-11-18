Ремастер The Last of Us Part II выйдет 19 января

Студия Naughty Dog представила обновленную версию The Last of Us Part II. Ремастер игры станет доступен 19 января 2024 года для владельцев PS5.
Обладатели оригинального издания получат возможность обновиться за 10 долларов, а также перенести свои сохранения. Предзаказ проекта Naughty Dog откроется 5 декабря.
Ремастер получил ряд графических улучшений, текстуры высокого разрешения и повышенное качество теней. Теперь игра сможет запускаться в нативном 4к-разрешении в режиме качества или разрешении 1440p в режиме производительности. К тому же ограничение частоты кадров можно будет снять, если телевизор поддерживает решим VRR.
Кроме этого разработчики обещают ускоренную загрузку сохранений, а также поддержку тактильной отдачи и адаптивных триггеров контроллера DualSense.
Новое издание получит уникальный роглайк-режим No Return, в котором игрокам предстоит сражение с зомби в различных локациях. В управление они получат не только пару главных героев, но и еще несколько персонажей с уникальными особенностями для разных стилей игры. За прохождение геймеры могут получить скины и дополнительных персонажей, в том числе тех, которые ранее не появлялись в The Last of Us.
Также в ремастере появится набор уровней Lost Levels, в который включат сцены, не попавшие в оригинальную игру. Взглянуть на них можно будет вместе с комментарием разработчиков, который должен придать более богатый контекст.
Еще одной фишкой переиздания станет режим свободной игры на гитаре, который полюбился фанатам оригинала. В нем игрокам предложат также разблокировать новые инструменты, воспользоваться педалями с аудиоэффекатами и поменять персонажей и локации.
Наконец, в игру добавят режим скоростного прохождения и таблицу рекордов. Вдобавок к этому игроки смогут услышать комментарий от режиссера Нила Дракманна, сценаристки Холли Гросс и актеров Троя Бейкера, Эшли Джонсон и Лоры Бэйли. Они глубже раскроют сюжет и персонажей.