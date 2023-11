Ремастер The Last of Us Part II выйдет 19 января

Новое издание получит уникальный роглайк-режим No Return, в котором игрокам предстоит сражение с зомби в различных локациях. В управление они получат не только пару главных героев, но и еще несколько персонажей с уникальными особенностями для разных стилей игры. За прохождение геймеры могут получить скины и дополнительных персонажей, в том числе тех, которые ранее не появлялись в The Last of Us.