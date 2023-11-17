«Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Маей Эрскин выйдет в феврале 2024 года

В этой версии «Мистера и миссис Смит» два незнакомца устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство, которое предлагает им великолепную жизнь, полную богатства и приключений. Но есть одно но, они должны сыграть фиктивный брак и стать мистером и миссис Джон и Джейн Смит.