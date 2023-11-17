«Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Маей Эрскин выйдет в феврале 2024 года

Prime Video объявила точную дату выхода сериала «Мистер и миссис Смит» — ремейка фильма 2005 года. Все восемь эпизодов шоу выйдут 2 февраля 2024 года на стриминге.
В этой версии «Мистера и миссис Смит» два незнакомца устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство, которое предлагает им великолепную жизнь, полную богатства и приключений. Но есть одно но, они должны сыграть фиктивный брак и стать мистером и миссис Джон и Джейн Смит.
Теперь они ежедневно выполняют рискованные задания, одновременно новые рубежи в отношениях. Их сложная история прикрытия становится еще более запутанной, когда они обнаруживают настоящие чувства друг к другу.
Сериал «Мистер и миссис Смит» находится в разработке уже несколько лет, а релиз был запланирован на ноябрь 2023 года. Однако дату выхода пришлось сдвинуть из‑за двойных забастовок в Голливуде.
Главные роли в проекте исполняют Дональд Гловер и Майя Эрскин. Гловер также выступает продюсером сериала, а шоураннером — Франческа Слоун («Фарго»).
Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» 2005 года снял Даг Лайман, на счету которого также картины «Сделано в Америке» и «Грань будущего». Главные роли сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.
По сюжету первого фильма и Джон, и Джейн Смит втайне являются киллерами из конкурирующих агентств. Этот факт вскрывается, когда им поручают убить друг друга.