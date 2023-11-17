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Умерла обладательница Букеровской премии за роман «Обладать» Антония Сьюзен Байетт

Дарья Мельникова
Вчера в 20:38

В возрасте 87 лет умерла критик и писательница Антония Сьюзен Байетт, получившая в 1990 году Букеровскую премию по литературе за роман «Обладать». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на издательство Chatto & Windus.

Она скончалась мирно дома в окружении близких родственников. Причина смерти не называется.

«Мы скорбим о ее утрате, но нам приятно осознавать, что ее пронзительные произведения будут ослеплять, сиять и преломляться в сознании читателей еще многих поколений», — говорится в заявлении издательства.

Антония Сьюзен Байетт (в девичестве Дрэббл) родилась в Шеффилде в 1936 году в семье адвоката и филолога. В 1962-м она начала преподавать в Лондонском университете, а два года спустя опубликовала свой первый роман — «Тени солнца», повествующий о побеге дочери от властного отца.

Одним из наиболее известных произведений Байетт стала «Детская книга», которая вышла в 2009 году и попала в шорт-лист Букеровской премии. Последняя ее работа — сборник рассказов «Щиколотки Медузы» вышла в 2021 году. За свою карьеру писательница получила множество литературных наград — от Букеровской до французского ордена Искусств и литературы.

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