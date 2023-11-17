Умерла обладательница Букеровской премии за роман «Обладать» Антония Сьюзен Байетт

Антония Сьюзен Байетт (в девичестве Дрэббл) родилась в Шеффилде в 1936 году в семье адвоката и филолога. В 1962-м она начала преподавать в Лондонском университете, а два года спустя опубликовала свой первый роман — «Тени солнца», повествующий о побеге дочери от властного отца.