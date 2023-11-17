Реклама
Новости

Медведев выложил мем «Троллфейс» в ответ на принятие бюджета Белого дома без помощи Украине

Дарья Мельникова
Вчера в 18:20

Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал в своем телеграм-канале на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю.

Политик опубликовал мем, на котором один персонаж удивленно спрашивает у второго, где деньги. А тот, хитро улыбаясь (речь идет о «Троллфейсе»), обещает финансирование в следующем году.

Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства США сегодня, 17 ноября. В документе зафиксировано финансирование приоритетных направлений до 19 января 2024 года, среди которых сельское хозяйство, энергетика, военное строительство, транспорт, жилье и другие сферы. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.

Из‑за межпартийных разногласий Конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные, которые и стали компромиссом.

В их рамках не предусмотрено выделение 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю (на этом настаивают демократы) и не содержатся бюджетные сокращения (этого добиваются республиканцы).

расскажите друзьям
люди
Дмитрий МедведевДжозеф Байден
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»