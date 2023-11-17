Медведев выложил мем «Троллфейс» в ответ на принятие бюджета Белого дома без помощи Украине

Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал в своем телеграм-канале на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю.
Политик опубликовал мем, на котором один персонаж удивленно спрашивает у второго, где деньги. А тот, хитро улыбаясь (речь идет о «Троллфейсе»), обещает финансирование в следующем году.
Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства США сегодня, 17 ноября. В документе зафиксировано финансирование приоритетных направлений до 19 января 2024 года, среди которых сельское хозяйство, энергетика, военное строительство, транспорт, жилье и другие сферы. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.
Из‑за межпартийных разногласий Конгресс не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные, которые и стали компромиссом.
В их рамках не предусмотрено выделение 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю (на этом настаивают демократы) и не содержатся бюджетные сокращения (этого добиваются республиканцы).