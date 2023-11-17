Медведев выложил мем «Троллфейс» в ответ на принятие бюджета Белого дома без помощи Украине

Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства США сегодня, 17 ноября. В документе зафиксировано финансирование приоритетных направлений до 19 января 2024 года, среди которых сельское хозяйство, энергетика, военное строительство, транспорт, жилье и другие сферы. Другие учреждения будут финансироваться до 2 февраля.