Карен Гиллан и Хью Бонневилль сыграют в драмеди Стивена Моффата о культуре отмены

Звезда «Стражей Галактики» и «Доктора Кто» Карен Гиллан и Хью Бонневилль из «Аббатства Даунтон» исполнят главные роли в новом драмеди Стивена Моффата о культуре отмены. Об этом сообщает Variety.
Мини-сериал «Дуглас отменен» расскажет о ведущем новостей среднего возраста, пользующемся большим уважением, и о его проницательной помощнице Мэдлин. Дуглас живет идеальной жизнью, наслаждаясь своим привилегированным статусом.
Однако его мир переворачивается с ног на голову, когда на свадьбе из его уст слышат «неуместную шутку». Тогда один из гостей грозится разоблачить Дугласа в соцсетях, что разрушает жизнь и карьеру успешного ведущего.
Коллега Дугласа Мэдлин может бросить ему спасательный круг, написав в своих соцсетях (на 2 млн подписчиков) пост в его защиту. Но она не торопится сделать это.
«Мучить человека, тем более человека по имени Дуглас, в течение четырех эпизодов, вооружившись сценарием Стивена Моффата, — это большая привилегия, которой я буду наслаждаться каждую минуту», — сказала Гиллан.
В ленте также снимаются Бен Майлс («Сага о Форсайтах»), Алекс Кингстон («Доктор Кто»), Ник Мохаммед («Тед Лассо») и Саймон Расселл Бил («Тор: Любовь и гром»). Режиссер — Бен Палмер («Переростки»).