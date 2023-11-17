Премию «Просветитель» получили книги о коррупции в сталинском СССР и об изменении климата

Премию «Просветитель» 2023 года, которой награждают лучшие научно-популярные произведения на русском языке, в категории «Естественные и точные науки» получил Рамиз Алиев с книгой «Что случилось с климатом» (издательство «Паулсен»). Об этом сообщает N+1.
В номинации «Гуманитарные науки» победила книга «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР» (издательство «Новое литературное обозрение») Олега Хлевнюка. Лауреаты получат по 700 тыс. рублей.
Стали известны и обладатели премии «Просветитель. Перевод», которая вручается редакторам и переводчикам лучших научно-популярных книг, переведенных на русский язык.
В категории «Естественные и точные науки» победила книга Сиддхартхи Мукерджи «Ген. Очень личная история» (издательство Corpus). Над ее переводом работали Ольга Волкова и Ксения Сайфулина, редактор — Ольга Волкова.
В номинации «Гуманитарные науки» награду получила книга Анил Сет «Быть собой. Новая теория создания» (издательство «Альпина нон-фикшн»), которую переводила Мария Десятова, а редактировали Ольга Ивашкина и Наталья Нарциссова. Лауреаты премии получат по 350 тыс. рублей, которые редакторы и переводчики книг-победителей разделят между собой.
Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году фондом «Династия»* Дмитрия Зимина. В 2015 году организация прекратила деятельность из‑за признания иностранным агентом. После этого премию стал поддерживать фонд Zimin Foundation.
* Фонд «Династия» внесен Минюстом в список иностранных агентов.