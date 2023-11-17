Премию «Просветитель» получили книги о коррупции в сталинском СССР и об изменении климата

Премию «Просветитель» 2023 года, которой награждают лучшие научно-популярные произведения на русском языке, в категории «Естественные и точные науки» получил Рамиз Алиев с книгой «Что случилось с климатом» (издательство «Паулсен»). Об этом сообщает N+1.