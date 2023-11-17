Джейсон Айзекс в роли великого Кэри Гранта в трейлере сериала «Арчи»

Кэри Грант (настоящее имя — Арчибальд Алек Лич) родился в Бристоле в 1904 году. Его кинодебютом стал фильм «Белокурая Венера» 1932 года. С того момента Грант появился в более чем 70 картинах, включая работы «Ужасная правда» (1937), «Воспитание крошки» (1938), «Только у ангелов есть крылья» (1939), «Его девушка Пятница» (1940), «Филадельфийская история» (1940), «Грошовая серенада» (1941), «Подозрение» (1941), «Гордость и страсть» (1957), «К северу через северо-запад» (1959) и многих других. В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Гранта на вторую позицию в списке величайших актеров Голливуда — после Хамфри Богарта.