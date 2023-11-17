Джейсон Айзекс в роли великого Кэри Гранта в трейлере сериала «Арчи»

В сети появился трейлер нового сериала «Арчи» — о жизни культового актера Кэри Гранта. Премьера проекта состоится на стриминговых сервисах ITV и BritBox International 7 декабря.
Биографический сериал расскажет о ранних годах актера, его бурном детстве, рождении его сценического псевдонима, неудачных браках и уходе из киноиндустрии.
Роль Гранта в сериале исполнят сразу четыре актера, каждый из которых воплотит разные этапы его жизни. Молодого Арчи сыграют Калам Линч («Черная красавица», «Благословение», «Бриджертоны»), Окли Пендергаст («Невозможное», «Женщина в черном-2: Ангел смерти») и Дейнтон Андерсон («Патрик Мелроуз»). Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, исполнит главную роль взрослого Гранта.
Помимо Айзекса, в сериале появятся Харриет Уолтер («Вавилон», «Последняя дуэль»), Лора Эйкман («Не выходить на улицу»), Иэн Палстон-Дэвис («Грязная любовь», «Револьвер») и другие.
Исполнительными продюсерами выступили дочь великого актера Дженнифер Грант и его бывшая жена Диан Кэннон. Режиссером стал Пол Эндрю Уильямс («Из Лондона в Брайтон», «Западня»).
Кэри Грант (настоящее имя — Арчибальд Алек Лич) родился в Бристоле в 1904 году. Его кинодебютом стал фильм «Белокурая Венера» 1932 года. С того момента Грант появился в более чем 70 картинах, включая работы «Ужасная правда» (1937), «Воспитание крошки» (1938), «Только у ангелов есть крылья» (1939), «Его девушка Пятница» (1940), «Филадельфийская история» (1940), «Грошовая серенада» (1941), «Подозрение» (1941), «Гордость и страсть» (1957), «К северу через северо-запад» (1959) и многих других. В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Гранта на вторую позицию в списке величайших актеров Голливуда — после Хамфри Богарта.