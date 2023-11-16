Вышел трейлер хоррора «Воображаемое» от продюсеров «Пяти ночей с Фредди» и «М3ГАН»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер хоррора «Воображаемое» («Imaginary»), продюсерами которого выступили Джейсон Блум и Райан Турек. Ранее они представили слешер «Пять ночей с Фредди» и триллер «М3ГАН».
Новый проект кинематографистов расскажет об одинокой матери, которая возвращается в дом своего детства вместе с падчерицей. Там она находит старого плюшевого медведя, который вскоре становится любимой игрушкой девочки.
Фильм выйдет на экраны 8 марта. Главные роли в нем исполнили Деванда Уайз, Пайпер Браун, Том Пейн, Бетти Бакли и другие актеры. Режиссером проекта выступил Джефф Уодлоу («Пипец-2», «Правда или действие»).
Уодлоу написал сценарий хоррора вместе с Грегом Эрбом и Джеймсом Оремлендом. «У нас есть что показать… но мы это придерживаем, позволяя вам заполнить пробелы самостоятельно… ведь нет ничего страшнее, чем ваше собственное воображение», — заявил режиссер.