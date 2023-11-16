Вышел трейлер хоррора «Воображаемое» от продюсеров «Пяти ночей с Фредди» и «М3ГАН»

Уодлоу написал сценарий хоррора вместе с Грегом Эрбом и Джеймсом Оремлендом. «У нас есть что показать… но мы это придерживаем, позволяя вам заполнить пробелы самостоятельно… ведь нет ничего страшнее, чем ваше собственное воображение», — заявил режиссер.