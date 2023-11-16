Джулианна Мур в образе вероломной графини в трейлере исторической драмы «Мэри и Джордж»

На ютуб-канале Starz появился трейлер исторической драмы «Мэри и Джордж», рассказывающей историю реально существовавшей в Британии на рубеже XVI и XVII веков графини Мэри Вильерс и ее сына Джорджа.
Аристократка вместе со своим отпрыском известна тем, что сделала все возможное, чтобы ее семья сблизилась с королем Шотландии Яковом VI. Для этого Джордж при содействии матери стал любовником монарха.
Джорджа и Мэри добивались своего успеха при дворе не только с помощью соблазнения. Они активно плели интриги в окружении Якова VI и даже убивали — и в итоге добились своего, став советниками короля.
Остросюжетную историю подъема графини Бекингем и будущего первого герцога Бекингема можно будет увидеть на стриминговом сервисе Starz в 2024 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.
Главные роли в ленте исполнили лауреатка «Оскара» Джулианна Мур («Все еще Элис») и Николас Галицин («Красный, белый и королевский голубой»). Режиссером проекта выступил Оливер Эрманус.