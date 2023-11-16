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Медведь Тэд возвращается на экраны в тизере приквела «Третьего лишнего»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:16

На ютуб-канале Peacock опубликовали тизер сериала «Тэд» — приквела кинофильма «Третий лишний» Сета МакФарлейна. Шоу выйдет на стриминговом сервисе 11 января.

На платформе появятся сразу все семь эпизодов сериала. В них зрители увидят 16-летнего Джона Беннетта, героя оригинального фильма. В сериале его сыграл Макс Беркхолдер.

Сериал также представит Теда, каким он был в середине 90-х. Трейлер демонстрирует, что юный медведь был полон оптимизма относительно своего будущего и будущего мира.

Он ожидал, согласно ролику, регулярное сообщение с луной, безлимитный доступ к порно, летающие автомобили и «новые телеперсонажи, которые не представляют собой просто переделку старых».

«У бедного бродяги было так много надежд», — саркастически отмечает Тед из 2023 года. Подробнее о мечтах медведя можно будет узнать после Нового года.

В сериале снялись Скотт Граймс, Аланна Убах и Джорджия Уиньям. Режиссером, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта выступит МакФарлейн.

Помимо него, над «Тедом» работали Пол Корриган, Брэд Уолш, Эрика Хиггинс, Алана Клейман, Джейсон Кларк и Эйми Карлсон.

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