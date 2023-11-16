Медведь Тэд возвращается на экраны в тизере приквела «Третьего лишнего»

На ютуб-канале Peacock опубликовали тизер сериала «Тэд» — приквела кинофильма «Третий лишний» Сета МакФарлейна. Шоу выйдет на стриминговом сервисе 11 января.
На платформе появятся сразу все семь эпизодов сериала. В них зрители увидят 16-летнего Джона Беннетта, героя оригинального фильма. В сериале его сыграл Макс Беркхолдер.
Сериал также представит Теда, каким он был в середине 90-х. Трейлер демонстрирует, что юный медведь был полон оптимизма относительно своего будущего и будущего мира.
Он ожидал, согласно ролику, регулярное сообщение с луной, безлимитный доступ к порно, летающие автомобили и «новые телеперсонажи, которые не представляют собой просто переделку старых».
«У бедного бродяги было так много надежд», — саркастически отмечает Тед из 2023 года. Подробнее о мечтах медведя можно будет узнать после Нового года.
В сериале снялись Скотт Граймс, Аланна Убах и Джорджия Уиньям. Режиссером, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта выступит МакФарлейн.
Помимо него, над «Тедом» работали Пол Корриган, Брэд Уолш, Эрика Хиггинс, Алана Клейман, Джейсон Кларк и Эйми Карлсон.