Власти Москвы собираются возвращать киношникам 100% затрат, если съемки пройдут в городе

В Москве дают гранты за создание образа города в кино, пишет информагентство. По словам гендиректора «Москино» Натальи Мокрицкой, с начала этого года их получили девять картин, максимальное вознаграждение составило 15 млн рублей — размер выплаты зависит от хронометража показа узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме.