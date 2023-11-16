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Власти Москвы собираются возвращать киношникам 100% затрат, если съемки пройдут в городе

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:40

Власти Москвы планируют компенсировать авторам кино 100% затрат при условии, что съемки проходили в городе. Об этом сообщил руководитель местного департамента культуры Алексей Фурсин.

Как пишет ТАСС со слов чиновника, соответствующее постановление московского правительства выйдет «на днях». Возвращать деньги власти будет за съемки в парках, усадьбах и других городских локациях.

Получить компенсацию смогут компании, зарегистрированные в Москве и забронировавшие площадку для съемки через Московскую цифровую киноплатформу.

В Москве дают гранты за создание образа города в кино, пишет информагентство. По словам гендиректора «Москино» Натальи Мокрицкой, с начала этого года их получили девять картин, максимальное вознаграждение составило 15 млн рублей — размер выплаты зависит от хронометража показа узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме.

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Правительство Москвы
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Алексей ФурсинНаталья Мокрицкая
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