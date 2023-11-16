В СНГ начали показывать фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» в российской озвучке

В кинотеатрах СНГ начали показывать фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» в российской озвучке. Об этом рассказали в телеграм-канале CherevatBlog.
По информации источника, картину продублировали в России на киностудии «Мосфильм», несмотря на то, что официальный прокат ее в стране не планируется. Режиссером дубляжа выстуил Иван Калинин.
Главные роли озвучили Иван Мишин, Моряна Анттонен-Шестакова, а также Ольга Кузнецова и Всеволод Кузнецов. Их голосами в фильме будут говорить персонажи Тома Блита, Рэйчел Зеглер, Виолы Дэвис и
Режиссером картины выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по лентам «Константин: Повелитель тьмы» и «Я — легенда». В основу приквела легла одноименная книга Сьюзен Коллинз.
Коллинз выступила продюсером фильма вместе с Тимом Паленом, Джимом Миллером, Брэдли Симпсоном и Ниной Джейкобсон. Сценарий киноадаптации создал Майкл Лесли («Макбет») на основе материалов, созданных самой Коллинз и Майклом Арндтом («Маленькая мисс Счастье»).
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» станет приквелом франшизы «Голодные игры». Сюжет фильма развернется вокруг взаимоотношений девушки Люси и ее наставника, которым соглашается стать молодой Кориолан Сноу.