Умер экс-клавишник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин

В Москве обнаружили мертвым бывшего участника музыкальных групп «Би-2» и «Дюна» Николая Плявина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Музыкант скончался в возрасте 64 лет. По предварительным данным, смерть Плявина «не является криминальной». Точная причина смерти в данный момент устанавливается.
«Мы познакомились с Колей вскоре после приезда в Россию — и вместе прошли первые, самые трудные шаги к большим сценам. Вместе записали знаковые альбомы „Мяу кисс ми“ и „Иномарки“. Коля всегда будет жить в наших сердцах как выдающийся музыкант и замечательный человек», — прокомментировали новость в группе «Би-2».
Тело Плявина обнаружили в съемной квартире на Фестивальной улице. По данным телеграм-канала Shot, артиста нашел сын спустя около трех дней после смерти. Starhit утверждает, что тело Плявина было в крови.
В СМИ заявили, что Плявин последний раз общался с сыном 10 ноября, после чего перестал выходить на связь. По словам знакомых, в последнее время музыкант часто выпивал. Кроме того, он боролся с раком.
«Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам налить себе воды», — рассказал телеканалу «Рен ТВ» источник из окружения Плявина.
По его словам, в начале ноября музыканта госпитализировали, но спустя несколько дней он вернулся домой. Причину госпитализации собеседник телеканала не указал.
Николай Плявин входил в состав «Би-2» с 1999 по 2006 год. Помимо него, в группе играл и его младший брат — бас-гитарист Александр Плявин, скончавшийся в 2014 году от рака.