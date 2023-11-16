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Умер экс-клавишник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин

Юлия Онодэра
Вчера в 18:21

В Москве обнаружили мертвым бывшего участника музыкальных групп «Би-2» и «Дюна» Николая Плявина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Музыкант скончался в возрасте 64 лет. По предварительным данным, смерть Плявина «не является криминальной». Точная причина смерти в данный момент устанавливается.

«Мы познакомились с Колей вскоре после приезда в Россию — и вместе прошли первые, самые трудные шаги к большим сценам. Вместе записали знаковые альбомы „Мяу кисс ми“ и „Иномарки“. Коля всегда будет жить в наших сердцах как выдающийся музыкант и замечательный человек», — прокомментировали новость в группе «Би-2».

Тело Плявина обнаружили в съемной квартире на Фестивальной улице. По данным телеграм-канала Shot, артиста нашел сын спустя около трех дней после смерти. Starhit утверждает, что тело Плявина было в крови.

В СМИ заявили, что Плявин последний раз общался с сыном 10 ноября, после чего перестал выходить на связь. По словам знакомых, в последнее время музыкант часто выпивал. Кроме того, он боролся с раком.

«Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам налить себе воды», — рассказал телеканалу «Рен ТВ» источник из окружения Плявина.

По его словам, в начале ноября музыканта госпитализировали, но спустя несколько дней он вернулся домой. Причину госпитализации собеседник телеканала не указал.

Известно, что Плявин страдал от почечной недостаточности, он регулярно ездил на гемодиализ. Ранее он перенес операцию. Также у музыканта были проблемы с сердцем, сообщил «Московский комсомолец». По словам издания, артист мог умереть от сердечного приступа.

Николай Плявин входил в состав «Би-2» с 1999 по 2006 год. Помимо него, в группе играл и его младший брат — бас-гитарист Александр Плявин, скончавшийся в 2014 году от рака.

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