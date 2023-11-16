«Нет, я не в Дубае. Ведь я невыездная»: в красноярской ФСИН сняли пародию на Инстасамку

Всего в конкурсе участвовало 35 девушек. В его рамках они продемонстрировали навыки дефиле, строевой подготовки и стрельбы, а также знание законов. Еще девушки сдавали нормативы по бегу, качанию пресса и отжиманию. Победительницей конкурса стала инспектор дежурной части КП-48 Ольга Андрейчук.