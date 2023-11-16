«Нет, я не в Дубае. Ведь я невыездная»: в красноярской ФСИН сняли пародию на Инстасамку

Сотрудница Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю сняла пародию на песню Инстасамки «За деньги да».
В ролике девушка в леопардовой шубе и розовой шапке-ушанке поет о любви к своей работе и сетует, что она невыездная. «Мои берцы ГУ ФСИН купил,/Мою форму ГУ ФСИН купил,/Но вещмешок мне муж купил,/Муж купил…» — поет девушка.
В пресс-службе ФСИН по Красноярскому краю заявили, что ролик — инициатива сотрудницы. Видео она приготовила для творческого этапа конкурса «Мисс УИС». Исполнительница кавера пройти этот этап не смогла.
Всего в конкурсе участвовало 35 девушек. В его рамках они продемонстрировали навыки дефиле, строевой подготовки и стрельбы, а также знание законов. Еще девушки сдавали нормативы по бегу, качанию пресса и отжиманию. Победительницей конкурса стала инспектор дежурной части КП-48 Ольга Андрейчук.