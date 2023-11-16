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Google встраивает неслышимые водяные знаки прямо в музыку, созданную искусственным интеллектом

Рустам Абдуллин
Вчера в 15:55

Аудио, созданное с использованием модели искусственного интеллекта Lyria от Google, будет помечаться водяными знаками. Для этого создан специальный инструмент SynthID, сообщается в блоге компании.

Команда DeepMind, занимающаяся разработкой ИИ в Google, заверила, что водяной знак не слышен человеческим ухом и «не ухудшает качество прослушивания». Там подчеркнули, что обнаружить его можно будет всегда, даже если звуковая дорожка сжата, ускорена, замедлена или перемешана с другим аудио.

По данным DeepMind, водяные знаки SynthID работают путем «преобразования звуковой волны в двухмерную визуализацию, которая показывает, как спектр частот звука меняется с течением времени». Утверждается, что этот подход «не похож ни на что существующее сегодня».

Водяные знаки по типу SynthID на продуктах, созданных с помощью ИИ, должны стать защитой от вредных последствий. К тому же указ президента США Джо Байдена призывает к созданию нового набора государственных стандартов в отношении ИИ, в том числе водяных знаков.

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