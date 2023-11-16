Google встраивает неслышимые водяные знаки прямо в музыку, созданную искусственным интеллектом

Команда DeepMind, занимающаяся разработкой ИИ в Google, заверила, что водяной знак не слышен человеческим ухом и «не ухудшает качество прослушивания». Там подчеркнули, что обнаружить его можно будет всегда, даже если звуковая дорожка сжата, ускорена, замедлена или перемешана с другим аудио.