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В России впервые издадут комикс 1929 года «Тинтин в Стране Советов»

Дарья Мельникова
Вчера в 14:37

Издательство комиксов «Бумкнига» анонсировало выход официального издания «Тинтина в Стране Советов» бельгийского художника Жоржа Проспера Реми. В русском переводе комикс выйдет впервые.

«Тинтин в Стране Советов» вышел в 1929 году и стал началом легендарной серии комиксов о юном репортере и его друге фокстерьере Милу «Приключения Тинтина». По сюжету первой работы Тинтин и Милу отправляются в СССР по заданию журнала «Малыш XX век», чтобы рассказать читателям, как живут люди в этой загадочной стране.

За перевод с французского отвечал Михаил Хачатуров, а за графическую адаптацию — Захар Ящин. По планам издательства, 144-страничный комикс должен появиться в магазинах в начале декабря.

© Изображение: boomkniga

Серия комиксов «Приключения Тинтина» выходила до конца 1970-х. В 2004 году к 75-летию комикса Европейский центробанк выпустил серебряную монету 10 евро с изображением главных персонажей серии. В 2011 году вышел фильм Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна единорога» по мотивам комикса.

В 2016 году оригинальный рисунок из «Приключений Тинтина», посвященного путешествию на Луну, продали на парижском аукционе за рекордные полтора миллиона евро.

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