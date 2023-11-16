В России впервые издадут комикс 1929 года «Тинтин в Стране Советов»

«Тинтин в Стране Советов» вышел в 1929 году и стал началом легендарной серии комиксов о юном репортере и его друге фокстерьере Милу «Приключения Тинтина». По сюжету первой работы Тинтин и Милу отправляются в СССР по заданию журнала «Малыш XX век», чтобы рассказать читателям, как живут люди в этой загадочной стране.