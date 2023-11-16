Мужчина сделал девушке предложение в московском метро. Его арестовали за хулиганство

В Москве арестовали мужчину, который сделал девушке предложение выйти за него замуж. Об этом сам герой рассказал MSK1.ru
Инцидент случился 7 ноября. Евгений решил устроить возлюбленной праздник на станции. На платформе он встал на колено и предложил подруге стать его женой. Судя по фото, он также принес складные столик и стулья, бокалы, бутылку шампанского и фрукты.
Однако полицейские оказались не сентиментальными, через два дня Евгения задержали. Ему, а также девушке предъявили административное обвинение в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).
Мужчина говорит, что сначала полицейские приехали к нему на работу и потребовали написать объяснительную.
«Это ужасное событие. Даже обидно стало, что такое произошло после предложения в метро. <…> Мы сказали, что алкоголя не было, все нормально происходило и цивильно. Они уехали и сказали, чтобы мы вечером приехали в отделение. Но мы не поехали», — делится Евгений.
Следующим утром на работе его встретили полицейские и увезли в участок. Через день суд дал ему пять суток ареста, а невесту оштрафовал на 1000 рублей.
«Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку. За это, получается, меня и отправили в изолятор», — приводит слова силовиков жених.
Его также удивило отношение полицейских. «Пытались наручники надеть, я в шоке был. Я им говорил, что никуда не убегу. Попытались отобрать телефон, привезли в отделение. Сутки прождали суда. Сразу повезли в изолятор. Там ни еды, ничего не давали. А потом повезли в Сахарово», — передает Евгений. Однако он добавляет, что не планирует жаловаться на руководство Московского метрополитена или обращаться к мэру города Сергею Собянину.