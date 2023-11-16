Мужчина сделал девушке предложение в московском метро. Его арестовали за хулиганство

Его также удивило отношение полицейских. «Пытались наручники надеть, я в шоке был. Я им говорил, что никуда не убегу. Попытались отобрать телефон, привезли в отделение. Сутки прождали суда. Сразу повезли в изолятор. Там ни еды, ничего не давали. А потом повезли в Сахарово», — передает Евгений. Однако он добавляет, что не планирует жаловаться на руководство Московского метрополитена или обращаться к мэру города Сергею Собянину.